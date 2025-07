Equipe três-lagoense conquista seis medalhas no campeonato estadual de Muay Thai em Brasília

A equipe Lycans Club brilhou durante sua participação no Distrithai, Campeonato Estadual de Muay Thai realizado em Brasília (DF) no último sábado (12). Os atletas trouxeram para casa seis medalhas, sendo três de ouro e três de prata, representando com garra e talento o município de Três Lagoas.

Três Lagoas participou do campeonato estadual brasiliense, no intuito de classificar atletas para o torneio nacional e garantir uma vaga no Mundial, explicou o treinador da equipe, Lê Alencar.

Entre os destaques está a vice-campeã mundial de Muay Thai, Marianny Ribeiro, que garantiu o ouro na categoria até 60 kg, sub-16 amador. Na mesma faixa etária, Emilly Oliveira também conquistou o ouro na categoria até 70 kg. Já Miguel Fidencio levou a terceira medalha de ouro na categoria até 60 kg, sub-17 amador. Com as conquistas, os lutadores três-lagoenses garantiram vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, que acontece em outubro.

As medalhas de prata ficaram com Bruno Henrique Felix, na categoria até 40 kg, sub-13 amador; Jeferson Paredes, na categoria até 65 kg, semi-profissional; e Wendrel Rodrigues Rolon, na categoria até 57 kg, profissional. Agora, eles aguardam a seletiva para o Campeonato Brasileiro.