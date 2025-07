Equipe três-lagoense conquista vice-campeonato de voleibol feminino infantil em Bauru

O voleibol três-lagoense continua se destacando na região, dessa vez a seleção três-lagoense de voleibol infantil categoria sub-16 (atletas nascidas a partir do ano de 2009), conquistou o vice-campeonato da 1ª Copa de Vôlei Feminino Luso/Semel, disputada na cidade paulista de Bauro, nos dias 19 e 20 de julho.

Devido ao seu destaque em competições regionais e também o recente título nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que envolvia a maioria das atletas da categoria, o time foi o único sul-mato-grossense da competição que reuniu outras equipes paulistas: além do time da casa, o Luso-Bauru, disputaram ainda a competição as equipes das cidades de São Carlos e Araraquara.

Com três vitórias na fase de classificação, o time três-lagoense, da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), da Prefeitura de Três Lagoas, dirigido pelo técnico Frederico Marcelino, chegou à finalíssima de forma invicta. Porém acabou sendo derrotado na final pelo time da casa, o Luso-Bauru.