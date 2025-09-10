Equipe três-lagoense disputará a segunda fase da 21ª Copa Assomasul em Camapuã

A delegação de futebol de Três Lagoas embarca na quinta-feira (11), para Camapuã-MS, visando garantir uma vaga na segunda fase da 21ª Copa Assomasul – Série A. A competição, organizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), reúne servidores públicos municipais de todo o estado, com o time de Três Lagoas formado por funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Os jogos da segunda fase acontecerão no Estádio Joaquim Faustino Rosa, o “Carecão”, serão cinco partidas nos dias 12 e 13 de setembro, na disputa está Três Lagoas, Campo Grande, Inocência, Jaraguari e a anfitriã Camapuã disputando duas vagas para a penúltima etapa do torneio. Ao final desta fase, restarão 10 equipes na luta pelo título.

A equipe três-lagoense demonstra otimismo e preparo para avançar à terceira fase da 21ª Copa Assomasul de Futebol, considerada o maior campeonato amador de futebol de campo do Centro-Oeste.