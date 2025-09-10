Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Equipe três-lagoense disputará a segunda fase da 21ª Copa Assomasul em Camapuã

A copa tem como objetivo promover a integração e a valorização do esporte regional entre servidores públicos municipais

Redação RCN67

Nesta 21ª edição, 60 municípios de Mato Grosso do Sul participam, reunindo aproximadamente 1.500 atletas. Foto: Arquivo.
Nesta 21ª edição, 60 municípios de Mato Grosso do Sul participam, reunindo aproximadamente 1.500 atletas. Foto: Arquivo.

A delegação de futebol de Três Lagoas embarca na quinta-feira (11), para Camapuã-MS, visando garantir uma vaga na segunda fase da 21ª Copa Assomasul – Série A. A competição, organizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), reúne servidores públicos municipais de todo o estado, com o time de Três Lagoas formado por funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Os jogos da segunda fase acontecerão no Estádio Joaquim Faustino Rosa, o “Carecão”, serão cinco partidas nos dias 12 e 13 de setembro, na disputa está Três Lagoas, Campo Grande, Inocência, Jaraguari e a anfitriã Camapuã disputando duas vagas para a penúltima etapa do torneio. Ao final desta fase, restarão 10 equipes na luta pelo título.

A equipe três-lagoense demonstra otimismo e preparo para avançar à terceira fase da 21ª Copa Assomasul de Futebol, considerada o maior campeonato amador de futebol de campo do Centro-Oeste.

COPA ASSOMASUL

A Copa Assomasul tem como objetivo promover a integração e a valorização do esporte regional entre servidores públicos municipais. Nesta 21ª edição, 60 municípios de Mato Grosso do Sul participam, reunindo aproximadamente 1.500 atletas. A edição de 2025 introduziu a divisão das equipes em Série A e Série B, buscando equilibrar a competição e aumentar a competitividade do torneio. A Copa Assomasul celebra o espírito municipalista e a paixão pelo futebol que une as cidades do estado.

