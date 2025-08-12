Equipe três-lagoense é campeão geral do Circuito Estadual de Xadrez Escolar

Três Lagoas foi destaque na 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar, realizada em Corumbá, nos dias 09 e 10 de agosto. Com atuações inspiradas e estratégicas, os atletas, que contam com apoio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), conquistaram 14 medalhas das 30 em disputa.
O excelente desempenho garantiu à equipe os títulos de campeã geral nas categorias masculina e feminina, reforçando a tradição e a qualidade do trabalho desenvolvido na modalidade no município.
O sucesso da participação também vem acompanhado de uma boa notícia: Três Lagoas será sede da última etapa do Circuito, nos dias 04 e 05 de outubro, com previsão de receber cerca de 350 jogadores de diversas cidades do Estado.
RESULTADOS – 2ª ETAPA CORUMBÁ:
• Sub-08 Masculino: Daniel Janzen dos Santos – Campeão
• Sub-10 Masculino: Estevão Janzen dos Santos – Campeão | Victor Hugo de Almeida Costa – 3º lugar
• Sub-12 Feminino: Lorena Pereira Carvalho – Campeã
• Sub-12 Masculino: Alberto Heleno F. de Souza – Campeão | João Ribeiro Marquesi – 3º lugar
• Sub-14 Feminino: Loren Moreira Napolitano – Campeã | Emily Pereira de Souza – Vice-campeã
• Sub-14 Masculino: Samuel Janzen dos Santos – Vice-campeão | Cristofer Rafael P. de Almeida – 3º lugar
• Sub-17 Feminino: Mariana Corrêa Souza – Vice-campeã | Ana Lívia Marques Xavier – 3º lugar
• Sub-17 Masculino: Arthur Neres de Souza – Campeão | Enzo Pereira Carvalho – Vice-campeão
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas