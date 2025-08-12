Equipe três-lagoense é campeão geral do Circuito Estadual de Xadrez Escolar

Três Lagoas foi destaque na 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar, realizada em Corumbá, nos dias 09 e 10 de agosto. Com atuações inspiradas e estratégicas, os atletas, que contam com apoio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), conquistaram 14 medalhas das 30 em disputa.

O excelente desempenho garantiu à equipe os títulos de campeã geral nas categorias masculina e feminina, reforçando a tradição e a qualidade do trabalho desenvolvido na modalidade no município.

O sucesso da participação também vem acompanhado de uma boa notícia: Três Lagoas será sede da última etapa do Circuito, nos dias 04 e 05 de outubro, com previsão de receber cerca de 350 jogadores de diversas cidades do Estado.