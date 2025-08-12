Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Equipe três-lagoense é campeão geral do Circuito Estadual de Xadrez Escolar

Os atletas conquistaram 14 medalhas da 30 em disputa durante o torneio

Pedro Tergolino

O sucesso da participação também vem acompanhado de uma boa notícia: Três Lagoas será sede da última etapa do Circuito, nos dias 04 e 05 de outubro, com previsão de receber cerca de 350 jogadores de diversas cidades do Estado. Foto: Divulgação.
O sucesso da participação também vem acompanhado de uma boa notícia: Três Lagoas será sede da última etapa do Circuito, nos dias 04 e 05 de outubro, com previsão de receber cerca de 350 jogadores de diversas cidades do Estado. Foto: Divulgação.

Três Lagoas foi destaque na 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar, realizada em Corumbá, nos dias 09 e 10 de agosto. Com atuações inspiradas e estratégicas, os atletas, que contam com apoio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), conquistaram 14 medalhas das 30 em disputa.

O excelente desempenho garantiu à equipe os títulos de campeã geral nas categorias masculina e feminina, reforçando a tradição e a qualidade do trabalho desenvolvido na modalidade no município.

O sucesso da participação também vem acompanhado de uma boa notícia: Três Lagoas será sede da última etapa do Circuito, nos dias 04 e 05 de outubro, com previsão de receber cerca de 350 jogadores de diversas cidades do Estado.

Notícias Relacionadas

RESULTADOS – 2ª ETAPA CORUMBÁ:

• Sub-08 Masculino: Daniel Janzen dos Santos – Campeão
• Sub-10 Masculino: Estevão Janzen dos Santos – Campeão | Victor Hugo de Almeida Costa – 3º lugar
• Sub-12 Feminino: Lorena Pereira Carvalho – Campeã
• Sub-12 Masculino: Alberto Heleno F. de Souza – Campeão | João Ribeiro Marquesi – 3º lugar
• Sub-14 Feminino: Loren Moreira Napolitano – Campeã | Emily Pereira de Souza – Vice-campeã
• Sub-14 Masculino: Samuel Janzen dos Santos – Vice-campeão | Cristofer Rafael P. de Almeida – 3º lugar
• Sub-17 Feminino: Mariana Corrêa Souza – Vice-campeã | Ana Lívia Marques Xavier – 3º lugar
• Sub-17 Masculino: Arthur Neres de Souza – Campeão | Enzo Pereira Carvalho – Vice-campeão

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos