Esportes

Equipes do OT Marrucos e Cavaquinhos avançam para a final do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+

Os jogos foram realizados na noite de sábado, (11), no Estádio Benedito Soares da Mota, o “Madrugadão”

Redação RCN67

Com essas vitórias, OT Marrucos e Cavaquinhos se preparam para um confronto decisivo, marcado para a próxima sexta-feira, (17), também no Madrugadão. Foto: Divulgação.
Na emocionante semifinal do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+, realizada na noite de sábado, (11), no Estádio Benedito Soares da Mota, o “Madrugadão”, a equipe OT Marrucos garantiu sua vaga na final após um duelo acirrado contra os Amigos do Tiziu. O jogo terminou em empate sem gols no tempo regulamentar, mas a OT Marrucos levou a melhor nas cobranças de pênaltis, levando a torcida à loucura. 

Na outra semifinal, a equipe Cavaquinhos mostrou sua força ao vencer o Real Matismo por 2 a 1, garantindo a primeira vaga na final. Com essas vitórias, OT Marrucos e Cavaquinhos se preparam para um confronto decisivo, marcado para a próxima sexta-feira, (17), também no Madrugadão.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

