Equipes sub-14 e sub-16 de Três Lagoas estreiam no sábado em campeonato de futebol

O primeiro jogo será do sub-14, às 8h30, seguido pelo sub-16, às 9h30

Pedro Tergolino

Os times terão uma chave desafiadora pela frente. Após a estreia contra o CT Sérgio Tada, a próxima rodada será em Penápolis, contra equipes reforçadas por jogadores que participaram do Campeonato Paulista. Foto: Reprodução/TVC HD.
As equipes sub-14 e sub-16 da Sejuvel Três Lagoas estreiam neste sábado (31) na Copa AME, no estádio Madrugadão. Os jovens atletas enfrentarão o tradicional CT do professor Sérgio Tada, conhecido por revelar talentos no futebol.

O primeiro jogo será do sub-14, às 8h30, seguido pelo sub-16, às 9h30. O professor, Renato Ribeiro, responsável pela preparação das equipes destacou a importância da competição.

“Já tivemos o sub-16 chegando à grande final em edições anteriores e agora temos também a estreia do sub-14. As expectativas são boas, porque os meninos já ganharam minutagem no primeiro semestre e estão mais experientes. Trabalhamos todos os dias e estamos prontos para essa estreia”, afirmou.

O treinador ressaltou ainda o empenho dos jovens.

“Eles mostram muita dedicação, chegam cedo para treinar, querem aprender. Temos atletas que evoluíram bastante e que já chamam atenção para o futuro. O maior prazer da Secretaria de Esporte é ver essa evolução e oportunizar espaço para eles”.

“É pedreira, mas confio no sub-14 e no sub-16. Tenho certeza de que vamos fazer um bom campeonato, se Deus quiser”, concluiu o professor.

A participação das equipes conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e da Secretaria Municipal de Esporte (Sejuvel).

