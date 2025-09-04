Equipes sub-14 e sub-16 de Três Lagoas estreiam no sábado em campeonato de futebol

As equipes sub-14 e sub-16 da Sejuvel Três Lagoas estreiam neste sábado (31) na Copa AME, no estádio Madrugadão. Os jovens atletas enfrentarão o tradicional CT do professor Sérgio Tada, conhecido por revelar talentos no futebol.

O primeiro jogo será do sub-14, às 8h30, seguido pelo sub-16, às 9h30. O professor, Renato Ribeiro, responsável pela preparação das equipes destacou a importância da competição.

“Já tivemos o sub-16 chegando à grande final em edições anteriores e agora temos também a estreia do sub-14. As expectativas são boas, porque os meninos já ganharam minutagem no primeiro semestre e estão mais experientes. Trabalhamos todos os dias e estamos prontos para essa estreia”, afirmou.

O treinador ressaltou ainda o empenho dos jovens.