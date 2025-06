Escola de Futebol Pedrinho vence Campeonato Municipal de Base 2025

A Escola de Futebol Pedrinho levou os dois troféus de campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025, categorias Sub-9 e Sub-11, competição promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), os jogos que definiram os vencedores aconteceram no sábado (28).

O Estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden) sediou as disputas de 3 e 4º lugar, enquanto as grandes finais foram realizadas no Estádio Benedito Soares da Mota, o “Madrugadão”.

A final da categoria sub-09 foi realizada entre a EF Pedrinho e AABB/MBV, com vitória da Escola do Pedrinho, por 3 a 1, o terceiro lugar ficou com o CE Adilson Popó A que aplicou uma goleada por 6 a 0 diante do Camisa 10/Bola De Ouro.

O artilheiro da categoria foi João Miguel (AABB/MBV Três Lagoas), com 8 gols e Melhor goleiro / Defesa menos vazada: Adryan (EF Pedrinho) – apenas 4 gols sofridos.

E mais uma vez a Escola de Futebol Pedrinho mostrou superioridade, e também garantiu o título com os meninos mais velhos, do sub-11, vencendo a Escola de Futebol Raira Freitas/OT, por 2 a 0. O AABB/MBV Três Lagoas ficou na 3ª posição após o triunfo diante do CE Adilson Popó, pelo mesmo placar, 2 a 0.