Escola do Sesc é ampliada e Senac terá nova sede

O Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul reforçou, nesta quarta-feira (30), o compromisso com a educação de qualidade e com a formação profissional de jovens e adultos em Três Lagoas. Em evento realizado na cidade, foram celebradas duas importantes conquistas para o setor educacional, a inauguração do novo bloco da Escola do Sesc e o lançamento da pedra fundamental do futuro Centro de Educação Profissional do Senac.

A nova estrutura do Sesc conta com mais de 1.300 metros quadrados de área construída, com quadra esportiva, área de lazer, refeitório e auditório. De acordo com a diretora da unidade, Iraci Oliveira, a ampliação complementa o bloco 1 e garante mais conforto, interação e possibilidades para os cerca de 900 alunos matriculados.

“Já tínhamos uma estrutura boa, mas sentíamos falta de espaços para atividades físicas, alimentação e eventos. Agora, com o bloco 2, conseguimos atender essa demanda e proporcionar um ambiente ainda mais completo para nossas crianças”, afirmou Iraci.

O diretor regional do Sesc MS, Victor Mello, destacou o investimento de R$ 5 milhões nas novas instalações, entre obras e equipamentos. Ele celebrou o crescimento da unidade e o impacto positivo na formação dos estudantes. “O Sesc tem uma atuação consolidada em Três Lagoas e esse investimento amplia nossas possibilidades de desenvolver futuros profissionais não só para o município, mas para o mundo”.

Na mesma cerimônia, foi lançada a pedra fundamental do novo Centro de Educação Profissional do Senac, que será construído em um terreno de 4.400 metros quadrados, com mais de 4.800 metros quadrados de área construída. A nova unidade terá 20 ambientes educacionais e capacidade para atender até 7.500 alunos por ano, o dobro da atual.