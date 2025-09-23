Escola Elson Lot Rigo e General Nelson Custódio são Campeões do Futsal nos JETs Três-Lagoenses

Três Lagoas celebrou as finais do futsal nos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025, com a disputa acirrada das categorias Sub-11 masculino e Sub-09 feminino. O Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez foi palco de jogos decisivos, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reunindo estudantes de diversas instituições de ensino.
Na categoria masculina Sub-11, a Escola Municipal E.M. Olyntho Mancini garantiu o terceiro lugar após um emocionante jogo nos pênaltis contra a Escola do Sesi Três Lagoas. A grande campeã foi a Escola Municipal Elson Lot Rigo, que superou a Funlec – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales na disputa final, também decidida nos pênaltis.
Na final de futsal feminino Sub-09, a Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira sagrou-se campeã ao vencer a Escola Municipal Professor Ramez Tebet, na partida decisiva.
RESULTADOS FINAIS
Futsal Masculino Sub-11:
1. E.E. Elson Lot Rigo
2. FUNLEC – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales
3. E.M. Olyntho Mancini
4. Escola do SESI Três Lagoas
Futsal Feminino Sub-09:
1. E. M. General Nelson Custódio de Oliveira
2. E. M. Professor Ramez Tebet
A competição continua a todo vapor, com mais emoções esportivas. Na quarta-feira (24) serão definidos os campeões do voleibol masculino e feminino no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, a partir das 17h45. As modalidades individuais também seguem com disputas intensas, com o tênis de mesa marcado para quinta-feira (25), às 17h, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, e o atletismo no Estádio da Aden, na sexta-feira (26), às 8h.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.