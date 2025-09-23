Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Disputa

Escola Elson Lot Rigo e General Nelson Custódio são Campeões do Futsal nos JETs Três-Lagoenses

Quarta-feira (24) serão definidos os campeões do voleibol masculino e feminino no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”

Redação RCN67

Na quarta-feira (24) serão definidos os campeões do voleibol masculino e feminino no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, a partir das 17h45. Foto: Reprodução/Assessoria.
Na quarta-feira (24) serão definidos os campeões do voleibol masculino e feminino no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, a partir das 17h45. Foto: Reprodução/Assessoria.

Três Lagoas celebrou as finais do futsal nos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025, com a disputa acirrada das categorias Sub-11 masculino e Sub-09 feminino. O Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez foi palco de jogos decisivos, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reunindo estudantes de diversas instituições de ensino.

Na categoria masculina Sub-11, a Escola Municipal E.M. Olyntho Mancini garantiu o terceiro lugar após um emocionante jogo nos pênaltis contra a Escola do Sesi Três Lagoas. A grande campeã foi a Escola Municipal Elson Lot Rigo, que superou a Funlec – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales na disputa final, também decidida nos pênaltis.

Na final de futsal feminino Sub-09, a Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira sagrou-se campeã ao vencer a Escola Municipal Professor Ramez Tebet, na partida decisiva.

RESULTADOS FINAIS

Futsal Masculino Sub-11:

    1.  E.E. Elson Lot Rigo

    2.  FUNLEC – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales

    3.  E.M. Olyntho Mancini

    4.  Escola do SESI Três Lagoas

 Futsal Feminino Sub-09:

    1.  E. M. General Nelson Custódio de Oliveira

    2.  E. M. Professor Ramez Tebet

A competição continua a todo vapor, com mais emoções esportivas. Na quarta-feira (24) serão definidos os campeões do voleibol masculino e feminino no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, a partir das 17h45. As modalidades individuais também seguem com disputas intensas, com o tênis de mesa marcado para quinta-feira (25), às 17h, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, e o atletismo no Estádio da Aden, na sexta-feira (26), às 8h.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

