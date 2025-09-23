Escola Elson Lot Rigo e General Nelson Custódio são Campeões do Futsal nos JETs Três-Lagoenses

Três Lagoas celebrou as finais do futsal nos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025, com a disputa acirrada das categorias Sub-11 masculino e Sub-09 feminino. O Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez foi palco de jogos decisivos, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), reunindo estudantes de diversas instituições de ensino.

Na categoria masculina Sub-11, a Escola Municipal E.M. Olyntho Mancini garantiu o terceiro lugar após um emocionante jogo nos pênaltis contra a Escola do Sesi Três Lagoas. A grande campeã foi a Escola Municipal Elson Lot Rigo, que superou a Funlec – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales na disputa final, também decidida nos pênaltis.

Na final de futsal feminino Sub-09, a Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira sagrou-se campeã ao vencer a Escola Municipal Professor Ramez Tebet, na partida decisiva.

RESULTADOS FINAIS

Futsal Masculino Sub-11:

1. E.E. Elson Lot Rigo

2. FUNLEC – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales