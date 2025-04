Escola João Dantas Filgueiras conquista título nos JETs 2025

A Escola Estadual João Dantas Filgueiras (Jodafi) venceu o Sesi por 9 a 0 e conquistou o título de campeã dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025 na categoria Infantil/Sub-17. A decisão ocorreu na segunda-feira (31), no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha.

Como o torneio contou apenas com duas equipes, a definição do título aconteceu em jogo único. Durante a cerimônia de premiação, atletas do Sesi receberam as medalhas diretamente de suas mães, tornando o momento especial. Pela equipe campeã, a mãe de uma das jogadoras entregou as medalhas para todas as atletas. A capitã da equipe vencedora, Jheniffer Martins, foi responsável por premiar o técnico Sivaldo Capilé Jr.