Escola Marlene Noronha inicia atividades em tempo integral em Três Lagoas

A Escola Municipal Marlene Noronha Gonçalves, localizada no bairro Vila Verde, iniciou nesta quarta-feira (data) suas atividades em tempo integral. O evento contou com a presença do prefeito Cassiano Maia, autoridades municipais e a comunidade escolar. A unidade é a segunda escola municipal de Três Lagoas a adotar esse formato de ensino, beneficiando 480 alunos.

Segundo o prefeito, a iniciativa faz parte de um plano maior para ampliar o ensino integral na cidade. “Estamos investindo na educação e transformando o futuro das crianças. A satisfação dos alunos, pais e professores é visível e acreditamos que essa evolução trará impactos positivos para o município”, afirmou Cassiano.

Os profissionais da nova escola passaram por treinamentos para garantir um ensino de qualidade, alinhado ao modelo já adotado em outras instituições da cidade. O prefeito também destacou a parceria com os governos federal e estadual para ampliar a rede de escolas em tempo integral.