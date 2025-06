Escola municipal desenvolve projeto de meio ambiente com alunos

A Escola Municipal Flauzina de Assunção Marinho, em Três Lagoas, implementou um projeto prático e imersivo de educação ambiental para seus alunos da educação infantil. A iniciativa, que surgiu do corpo docente, buscou inovar no espaço escolar e conscientizar as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Durante o projeto, as crianças participaram de diversas vivências, experiências e brincadeiras, investigando elementos da natureza como terra, água, fogo e ar. A aluna Helena Rodrigues, de quatro anos, aprendeu a importância de não jogar lixo no chão para evitar a poluição, e a aluna Valentina Ferreira, também de quatro anos, destacou a importância de cuidar do meio ambiente e o que aprendeu nos passeios.