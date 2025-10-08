Escola Olyntho Mancini é destaque ao conquistar títulos nas finais do Futsal do JETs Três Lagoas

O Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha” foi cenário dos confrontos nas finais do futsal dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025, com as categorias Sub-09 masculino e Sub-11 feminino do futsal. A disputa pelo pódio na categoria Masculina Sub-09 foi intensa. A Escola Sesi de Três Lagoas levou o bronze ao vencer o Sesc Três Lagoas por 3 a 2. A grande final foi com a Escola Municipal Olyntho Mancini, na sexta-feira (3), que demonstrou a preparação para vencer a Funlec Colégio Hermesindo Alonso Gonzales nas cobranças de pênaltis, levando a taça de campeã dos jogos JETs 2025.
O domínio da Escola Municipal Olyntho Mancini se confirmou na categoria do Futsal Feminino Sub-11, que viu uma dobradinha espetacular. A equipe foi campeã após vencer a Escola Municipal Joaquim Marques em uma partida que também foi resolvida nos pênaltis. O terceiro lugar ficou com o Colégio Anglo, que superou a Escola Municipal Professor Ramez Tebet com um placar de 2 a 0.
Confira o Pódio dos JETs 2025 no Futsal:
Futsal Masculino Sub-09:
1°- Escola Municipal Olyntho Mancini
2°- Funlec – Colégio Hermesindo Alonso Gonzales
3°- Escola do Sesi Três Lagoas
4°- Escola do Sesc Três Lagoas
Futsal Feminino Sub-11:
1°- Escola Municipal Olyntho Mancini
2°- Escola Municipal Joaquim Marques
3°- Colégio Anglo
4°- Escola Municipal Professor Ramez Tebet.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.