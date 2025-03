Escolas de MS recebem kit escolar com lápis de cor em tons de pele

As escolas estaduais e municipais de Mato Grosso do Sul receberam os kits escolares deste ano com uma novidade: uma caixinha de lápis de cor com 12 tonalidades diferentes de pele. A iniciativa inédita tem como objetivo reforçar a representatividade e contribuir para o ensino antirracista nas salas de aula.

Para a professora de português Elisângela Simões, a inclusão dos lápis de cor no kit escolar representa um avanço significativo na valorização da diversidade. “Antes, havia uma padronização das cores, mas agora essa variedade reflete melhor a miscigenação do Brasil, que tem raízes indígenas, negras e europeias”, destacou.

A estudante do terceiro ano do ensino médio, Helloísa Guijo, também elogiou a novidade. “O Brasil é um país miscigenado e trazer essa diversidade para o kit escolar mostra a importância do respeito entre as etnias”, afirmou.