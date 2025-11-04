Escolas estaduais já realizam pré-matrículas para o ano letivo de 2026 em MS

As escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, já estão realizando as pré-matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026. O processo segue até o dia 22 de dezembro e deve ser feito de forma online, por meio do site da Matrícula Digital, ou presencialmente, nas unidades de ensino da cidade.

De acordo com a professora Marizeth Bazé, coordenadora regional de Educação, o processo é dividido em duas etapas.

A primeira etapa, que começou no dia 3 de novembro, vai até 22 de dezembro. Já a segunda etapa inicia em 9 de janeiro, após o período de confirmação das matrículas dos alunos da primeira fase.

“O pai ou responsável pode acessar o site da Matrícula Digital e escolher até três opções de escolas. No dia 4 de janeiro, será divulgada a primeira lista de designação, e o responsável deve procurar a unidade para confirmar a vaga com os documentos exigidos”, explicou.

Para efetivar a matrícula, é preciso apresentar:

Certidão de nascimento do aluno;

Comprovante de residência;

Carteira de vacinação atualizada (DVA);

Histórico escolar ou declaração de transferência.

“Caso a carteira de vacinação não esteja atualizada, o responsável deve procurar o posto de saúde e comprovar a regularização”, alertou Marizeth.

O cadastro pode ser feito pelo site da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br).