Educação

Escolas estaduais já realizam pré-matrículas para o ano letivo de 2026 em MS

De acordo com a professora Marizeth Bazé, coordenadora regional de Educação, o processo é dividido em duas etapas

Pedro Tergolino

O processo segue até o dia 22 de dezembro e deve ser feito de forma online, por meio do site da Matrícula Digital, ou presencialmente, nas unidades de ensino da cidade. Foto: Reprodução/Governo de Mato Grosso do Sul.
O processo segue até o dia 22 de dezembro e deve ser feito de forma online, por meio do site da Matrícula Digital, ou presencialmente, nas unidades de ensino da cidade. Foto: Reprodução/Governo de Mato Grosso do Sul.

As escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, já estão realizando as pré-matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026. O processo segue até o dia 22 de dezembro e deve ser feito de forma online, por meio do site da Matrícula Digital, ou presencialmente, nas unidades de ensino da cidade.

De acordo com a professora Marizeth Bazé, coordenadora regional de Educação, o processo é dividido em duas etapas.

A primeira etapa, que começou no dia 3 de novembro, vai até 22 de dezembro. Já a segunda etapa inicia em 9 de janeiro, após o período de confirmação das matrículas dos alunos da primeira fase.

“O pai ou responsável pode acessar o site da Matrícula Digital e escolher até três opções de escolas. No dia 4 de janeiro, será divulgada a primeira lista de designação, e o responsável deve procurar a unidade para confirmar a vaga com os documentos exigidos”, explicou.

Para efetivar a matrícula, é preciso apresentar:

  • Certidão de nascimento do aluno;
  • Comprovante de residência;
  • Carteira de vacinação atualizada (DVA);
  • Histórico escolar ou declaração de transferência.

“Caso a carteira de vacinação não esteja atualizada, o responsável deve procurar o posto de saúde e comprovar a regularização”, alertou Marizeth.

O cadastro pode ser feito pelo site da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br).

Quem possuir conta no Gov.br pode assinar eletronicamente o prontuário, sem precisar comparecer à escola.

“Mas quem não tiver acesso pode ir pessoalmente à escola para fazer o cadastro e assinar os documentos”, detalhou.

A coordenadora regional informou ainda que cerca de 1.300 alunos da rede municipal farão a transição para o Ensino Fundamental II (6º ano) na rede estadual no próximo ano.

“Essas vagas já estão garantidas. Fizemos reuniões com o município para orientar as escolas e os pais sobre o cadastro, garantindo que todos esses alunos sejam atendidos em 2026”, afirmou.

Bazé reforçou que os pais devem realizar a inscrição ainda na primeira etapa para garantir vagas próximas à residência da família.

“Quem deixar para a segunda etapa pode não conseguir vaga na escola mais próxima. Por isso, é importante se antecipar”, destacou.

