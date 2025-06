Escolas municipais arrecadam 400 kg de doações para famílias no inverno

A campanha, que conta com os seguintes parceiros: Grupo Alvorada, Kidy Calçados, Sicredi, Abrasel, Shopping Três Lagoas, Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (IDSEAMS), GC Uniformes e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas (SCTL), foi lançada no dia 15 de maio pela primeira-dama e pelo prefeito Cassiano Maia, e já realizou entregas às famílias carentes de diversos bairros.

Conforme a secretária da pasta, Ângela Brito, a arrecadação contou com a colaboração de todos os alunos e todos os servidores da Reme. “Isso é um ato de amor e de cuidado com todas as pessoas. Com a colaboração dos nossos alunos e servidores, foi possível realizar essa arrecadação, que deve proteger outras crianças e adultos neste período de frio. Ficamos muito felizes com o resultado e só temos a agradecer pela ação e pela colaboração de todos que estão realizando a campanha e doando o que podem”, comentou Ângela.

*Informações da prefeitura.