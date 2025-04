Escolas Padre João Tomes e Jomap vencem Torneio de Xadrez dos JETs 2025

A Escola Estadual Padre João Tomes e a Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (Jomap) foram as vencedoras do Torneio de Xadrez dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025 – Infantil Sub-17. A competição, realizada pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), ocorreu no dia 28 de março, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas (SSPM).

No feminino, a Escola Padre João Tomes conquistou o título, com a Escola JOMAP em segundo lugar e a Escola Luiz Lopes de Carvalho na terceira posição. Já no masculino, a JOMAP ficou com o primeiro lugar, seguida pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Três Lagoas (IFMS TL) em segundo e pela Escola Padre João Tomes em terceiro.