Escolinha de vôlei de praia abre vagas para 2026

A prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vai abrir às inscrições para escolinha de vôlei de praia, na primeira semana de fevereiro.

A escolinha é voltada para crianças e adolescentes, os que desejam iniciar na categoria, quanto aqueles que já fazem parte do projeto. Os treinos são ministrados pela professora de Educaçã Física, Ana Rita Muniz.