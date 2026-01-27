Veículos de Comunicação
Escolinha de vôlei de praia abre vagas para 2026

Os treinos da prefeitura são focados em iniciação e rendimento, com atletas da cidade

Israel Espíndola

A escolinha tem revelado atletas que se destacam em torneios estaduais e nacionais Foto: Divulgação
A escolinha tem revelado atletas que se destacam em torneios estaduais e nacionais Foto: Divulgação

A prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vai abrir às inscrições para escolinha de vôlei de praia, na primeira semana de fevereiro.

A escolinha é voltada para crianças e adolescentes, os que desejam iniciar na categoria, quanto aqueles que já fazem parte do projeto. Os treinos são ministrados pela professora de Educaçã Física, Ana Rita Muniz.

Vale ressaltar que o projeto tem revelado atletas que se destacam em campeonatos estaduais e nacionais. “A escolinha serve não só para formar bons cidadãos por meio do esporte, mas também tem nos ajudado a revelar bons atletas, inclusive essas crianças tem a oportunidade de treinarem com esses jovens que acabam servindo de inspiração”, explicou a técnica Ana Rita.

A escolinha de vôlei de praia, fica no espaço na rua Egidio Thomé, 726.

