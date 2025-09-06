Escritora três-lagoense Flora Thomé é homenageada na Feira Literária de Bonito

A literatura sul-mato-grossense volta os olhos, em setembro, para uma de suas vozes mais marcantes: Flora Egídio Thomé, escritora e poetisa três-lagoense que será homenageada na 9ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). O evento será realizado de 17 a 21 de setembro, na Praça da Liberdade, reunindo autores, leitores e pesquisadores de todo o país.

Flora ocupou a cadeira de número 33 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), atuou como professora por mais de quatro décadas e foi colaboradora de veículos como o Jornal do Povo, do Grupo RCN, sempre unindo seu olhar sensível ao compromisso com a cultura e a educação, resultando em profundidade com que aborda temas como o tempo, a memória e a condição humana.

Autora de títulos como Cirros (1980), Cantos e Recantos (1987), Retratos (1993), Haicais (1999) e Nas Águas do Tempo (2002), além de organizadora da Antologia Dimensional de Poetas Três-lagoenses, Flora também foi tema de teses e dissertações em universidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ainda assim, sua poesia permanece como um tesouro a ser descoberto por um público mais amplo, e a homenagem na Flib surge como uma oportunidade de ampliar esse alcance.