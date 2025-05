'Espaço Sustentabilidade' da Suzano promove inclusão social e geração de renda

Com três anos de funcionamento na Unidade Três Lagoas, o Espaço Sustentabilidade da Suzano tem contribuído para gerar trabalho e renda para artesãos e agricultores familiares locais. A estrutura, uma loja instalada na unidade para exposição de produtos de projetos sociais apoiados pela empresa, recebeu, apenas no ano passado, cerca de 3 mil visitantes, gerando uma receita bruta de R$ 58.627,00. Desde a criação, o espaço já recebeu mais de 20 mil visitantes, o que resultou na comercialização de aproximadamente 100 mil itens, entre peças de artesanato e alimentos produzidos em projetos sociais da região.

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’, e o Espaço Sustentabilidade exemplifica bem essa ideia. Ao levarmos artesãos e produtores rurais para dentro da nossa unidade, colaboramos com a geração de renda dos projetos sociais apoiados pela empresa, ao mesmo tempo em que fortalecemos, junto ao nosso time de colaboradores, as tradições culturais da região por meio do artesanato e promovemos uma alimentação mais saudável, com a comercialização de alimentos agroecológicos”, destaca Douglas Peixoto, gerente de Relacionamento Social da Suzano em Mato Grosso do Sul.

Funcionando às terças e quintas-feiras, das 11h às 14h, o Espaço é gerenciado pela Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), com a participação de iniciativas como a Associação Três-lagoense de Apicultura (Atla) e o projeto Hortas Urbanas. Entre os produtos disponíveis estão itens artesanais, doces típicos, mel certificado pelo Programa de Apicultura da Suzano, o Colmeias, saboaria artesanal, bala baiana e banana chips etc. Ao todo, o espaço beneficia diretamente 63 artesãos e, de forma indireta, familiares, clientes e parceiros, alcançando um universo estimado de mais de 250 pessoas.

Para a presidente da Aclams,Aline Araújo, o apoio da Suzano tem sido essencial para a valorização da cultura regional e o fortalecimento dos negócios locais. “O Espaço Sustentabilidade ajuda os artesãos e artesãs de Três Lagoas a ganharem visibilidade e fortalecerem seus empreendimentos. O projeto cria um ambiente propício para a exposição e venda dos produtos, ampliando as oportunidades de sucesso. Desde que a Suzano passou a nos apoiar com capacitações, consultorias e oficinas, conseguimos transformar o que antes era um hobby, para muitos de nós, em uma profissão”.