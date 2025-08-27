Espetáculo "A Princesa Engasgada" será realizado em Três Lagoas neste sábado

A Praça Ramez Tebet será palco de mais uma programação cultural neste sábado (30), às 17h, com a apresentação gratuita da peça “A Princesa Engasgada”, promovida pelo programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal.

A montagem, indicada para o público a partir de 5 anos, é um conto de fadas que ultrapassa a fantasia, trazendo humor e ironia para abordar de forma crítica e reflexiva o tema da violência doméstica, mostrando que sempre é possível mudar e transformar realidades.

O espetáculo será acessível a todos, contando com audiodescrição e tradução em Libras, reforçando a proposta de democratização da arte e inclusão social.