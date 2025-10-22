Veículos de Comunicação
Cultura

Espetáculo gratuito “Navegantes” será apresentado no sábado em Três Lagoas

Apresentação com arte e inclusão ao público na Praça Ramez Tebet ás 17h

Redação RCN67

O espetáculo tem classificação indicativa livre, duração de 50 minutos e é acessível em Libras e audiodescrição. Foto: Reprodução/Assessoria.
O espetáculo tem classificação indicativa livre, duração de 50 minutos e é acessível em Libras e audiodescrição. Foto: Reprodução/Assessoria.

O espetáculo circense “Navegantes” será apresentado no próximo sábado (25), às 17h, na Praça Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas, com apresentação gratuita. A realização conta com o apoio da Prefeitura Municipal e é idealizada pelo grupo de teatro de circo Rué La Companhia, de São Paulo, como parte do programa Diversão em Cena, uma iniciativa patrocinada pela Fundação ArcelorMittal.

A história de ‘Navegantes’ acompanha uma tripulação de palhaços piratas que navegam em uma embarcação musical, em busca de misteriosos pergaminhos e bússolas para uma incrível viagem. O público é convidado a acompanhar o trajeto desses atrapalhados corsários, que passam por lugares peculiares, entre eles a Ilha Malabarística, a Ilha do Conhecimento e a Ilha das Acrobacias.

O espetáculo tem classificação indicativa livre, duração de 50 minutos e é acessível em Libras e audiodescrição.

Criado há 15 anos pela Fundação ArcelorMittal, o programa Diversão em Cena tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, oferecendo espetáculos gratuitos ou com ingressos a preços populares. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram às apresentações em municípios de diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Santa Catarina.

“Acreditar na democratização da cultura é reconhecer que o conhecimento e a arte têm o poder de mudar trajetórias de vida. É por meio do acesso igualitário a essas expressões que desenvolvemos comunidades mais resilientes, conscientes e capazes de construir um futuro mais inclusivo”, afirma Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

Esta apresentação é viabilizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. Conta com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, produção e realização da Tríplice Cultural, e o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Coordenadoria de Ação Cultural, Gestão de Eventos e Turismo.

*Informações Prefeitura de Três Lagoas.

