Praça Ramez Tebet

Espetáculo gratuito 'O grandioso mini Cirquim nas Arábias' será apresentado na sexta-feira

O evento começará às 17h, na praça Ramez Tebet, no Centro

Redação RCN67

A nova versão já esteve em diversos países da América Latina, como Peru, Colômbia, Equador, Argentina, Bolívia e Paraguai, conquistando públicos diversos. Foto: Reprodução/Assessoria.
A nova versão já esteve em diversos países da América Latina, como Peru, Colômbia, Equador, Argentina, Bolívia e Paraguai, conquistando públicos diversos. Foto: Reprodução/Assessoria.

No próximo sábado (27), às 17h a praça Ramez Tebet será palco de “O grandioso mini Cirquim nas Arábias”, uma apresentação com entrada gratuita, acessibilidade em libras e audiodescrição, da companhia Circo do Mato, de Campo Grande. O evento faz parte do programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Com a expectativa de encantar toda a família, a montagem que mistura teatro e técnicas circenses, inclui números de mágica, equilibrismo, manipulação de objetos e palhaçaria. Com 50 minutos de duração e classificação livre, a peça revisita a tradição circense com um toque contemporâneo, valorizando a simplicidade e o fascínio dos clássicos, além de ressaltar a influência da cultura árabe no Mato Grosso do Sul.

A encenação é releitura do aclamado “O Palhaço no ½ da Rua”, que colocou a companhia em festivais nacionais e internacionais. A nova versão já esteve em diversos países da América Latina, como Peru, Colômbia, Equador, Argentina, Bolívia e Paraguai, conquistando públicos diversos.

Esta apresentação é viabilizada pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet Incentivo a Projetos Culturais; Governo Federal: União e Reconstrução. Conta com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, produção e realização da Tríplice Cultural e apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Coordenadoria de Ação Cultural, Gestão de Eventos e Turismo. O programa Diversão em Cena, criado há 15 anos pela Fundação ArcelorMittal, tem como objetivo democratizar o acesso a espetáculos teatrais em diversas cidades do Brasil.

A diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, Camila Valverde, destaca a importância de apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e ampliem o acesso da população às manifestações artísticas, ressaltando o papel fundamental desses investimentos para valorizar a cultura e fortalecer a identidade nacional.

*Informação assessoria Prefeitura Três Lagoas.

