Espetáculo gratuito 'O grandioso mini Cirquim nas Arábias' será apresentado na sexta-feira

No próximo sábado (27), às 17h a praça Ramez Tebet será palco de “O grandioso mini Cirquim nas Arábias”, uma apresentação com entrada gratuita, acessibilidade em libras e audiodescrição, da companhia Circo do Mato, de Campo Grande. O evento faz parte do programa Diversão em Cena, da Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Com a expectativa de encantar toda a família, a montagem que mistura teatro e técnicas circenses, inclui números de mágica, equilibrismo, manipulação de objetos e palhaçaria. Com 50 minutos de duração e classificação livre, a peça revisita a tradição circense com um toque contemporâneo, valorizando a simplicidade e o fascínio dos clássicos, além de ressaltar a influência da cultura árabe no Mato Grosso do Sul.

A encenação é releitura do aclamado “O Palhaço no ½ da Rua”, que colocou a companhia em festivais nacionais e internacionais. A nova versão já esteve em diversos países da América Latina, como Peru, Colômbia, Equador, Argentina, Bolívia e Paraguai, conquistando públicos diversos.