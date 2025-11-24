Veículos de Comunicação
Apresentação

Espetáculo 'Truques e Trambiques' será apresentado na praça Ramez Tebet

O evento será às 17h, é gratuito e aberto ao público

Redação RCN67

Ao longo do ano, o Diversão em Cena trouxe seis espetáculos gratuitos para Três Lagoas, todos patrocinados pela Fundação ArcelorMittal. Foto: Divulgação/Assessoria.

O público de Três Lagoas terá a chance de conferir, no próximo sábado (29), o último espetáculo do programa Diversão em Cena em 2025. A apresentação será às 17h, na praça Ramez Tebet, com o espetáculo “Truques e Trambiques”, da companhia paulistana Rué La Companhia. O evento é gratuito e aberto ao público.

Com 50 minutos de duração, a peça conta a história de um ilusionista atrapalhado que sonha em realizar um grande show de mágica. Para isso, ele conta com a ajuda de dois palhaços e um músico, combinação que, inevitavelmente, rende confusões divertidas. No final, caberá ao público decidir se o que viu foi um grande truque… ou um trambique.

Ao longo do ano, o Diversão em Cena trouxe seis espetáculos gratuitos para Três Lagoas, todos patrocinados pela Fundação ArcelorMittal. O programa, criado há 15 anos, tem como objetivo democratizar o acesso à cultura por meio de apresentações gratuitas ou com ingressos populares. Mais de 1 milhão de pessoas já prestigiaram o projeto em cidades de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Santa Catarina.

Segundo Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, o incentivo à cultura é fundamental para aproximar diferentes públicos.

“Vai além do patrocínio: trata-se de garantir que a pluralidade cultural que nos define, une e transforma continue viva, acessível e valorizada por todos”, destacou.

A apresentação é viabilizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, produção e realização da Tríplice Cultural e apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Coordenadoria de Ação Cultural, Gestão de Eventos e Turismo.

*Informações da Assessoria da ArcelorMittal

