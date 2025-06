Esquema de segurança ganha reforço para show neste sábado

A Expotrês 2025 segue movimentando Três Lagoas, e, para garantir a segurança do público durante o maior evento agropecuário da região, o 2º Batalhão da Polícia Militar preparou uma grande operação. O reforço no policiamento será intensificado neste sábado (14), data do show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que deve atrair a maior concentração de pessoas no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza.

Segundo o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, major Ronaldo Moreira, o planejamento da segurança foi iniciado com antecedência, em parceria com diversas instituições. “Como se trata de uma festa aberta ao público, com um grande volume de pessoas, nós solicitamos ao poder público participar de todo o planejamento, do esquema de segurança, desde o início, para que pudéssemos traçar as melhores estratégias e implementar um monitoramento mais eficiente”, explicou.

Ainda conforme o comandante, foi feito um estudo prévio com base no perfil dos artistas e nos dias da semana dos shows. A análise permitiu estimar que o parque de exposições pode receber até 50 mil pessoas por dia — ou até mais nos dias de maior atração. “Verificamos que o parque comporta até 50 mil pessoas, podendo ultrapassar esse número. A maior expectativa é para o show do Gusttavo Lima, neste sábado. Já nos preparamos para o cenário mais crítico, caso ocorra alguma intercorrência durante o evento”, afirmou.

O efetivo da Polícia Militar será ampliado com o apoio da iniciativa privada, que contratou segurança complementar. A operação contará com presença maciça de policiais militares posicionados em pontos estratégicos, tanto dentro quanto fora do parque. Além disso, a segurança será monitorada por meio de câmeras com reconhecimento facial, drones e detectores de metais instalados nas entradas. “Estaremos presentes em massa, com policiais em pontos estratégicos. A segurança será reforçada e contamos também com o apoio de tecnologia avançada”, reforçou o comandante.