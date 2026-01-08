Estacionamento do Samu será usado para a construção da nova Central de Regulação

Três Lagoas segue avançando no fortalecimento da saúde pública e dá um passo decisivo para melhorar o atendimento às urgências e emergências no município. O Ministério da Saúde autorizou, por meio da Portaria GM/MS nº 9.578, de 19 de dezembro, o repasse de R$ 2.955.000,00 para a construção da Central de Regulação das Urgências (CRU) do Samu 192.

Os recursos, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), serão destinados à implantação de uma estrutura moderna e estratégica, que permitirá maior eficiência na coordenação das ambulâncias e no gerenciamento das ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A nova Central de Regulação será construída na rua Aderaldo L. Bonfim, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, ao lado do estacionamento localizado nos fundos da base do Samu. O local foi definido estrategicamente para facilitar a logística operacional e a integração com a estrutura já existente do serviço.