Estacionamento do Samu será usado para a construção da nova Central de Regulação

Três Lagoas segue avançando no fortalecimento da saúde pública e dá um passo decisivo para melhorar o atendimento às urgências e emergências no município. O Ministério da Saúde autorizou, por meio da Portaria GM/MS nº 9.578, de 19 de dezembro, o repasse de R$ 2.955.000,00 para a construção da Central de Regulação das Urgências (CRU) do Samu 192.
Os recursos, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), serão destinados à implantação de uma estrutura moderna e estratégica, que permitirá maior eficiência na coordenação das ambulâncias e no gerenciamento das ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
A nova Central de Regulação será construída na rua Aderaldo L. Bonfim, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, ao lado do estacionamento localizado nos fundos da base do Samu. O local foi definido estrategicamente para facilitar a logística operacional e a integração com a estrutura já existente do serviço.
Com a implantação da Central, o município contará com um sistema mais organizado e integrado, possibilitando respostas mais rápidas às chamadas de emergência, melhor direcionamento das equipes e ampliação da capacidade de atendimento à população. A iniciativa representa um avanço significativo na qualidade do serviço prestado, impactando diretamente na preservação de vidas.
O repasse financeiro será realizado de forma fundo a fundo, em parcela única, e todo o processo de execução da obra será monitorado pelos sistemas oficiais do Governo Federal, garantindo transparência e controle dos investimentos.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.