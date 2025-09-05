Veículos de Comunicação
Estádio Madrugadão recebe o Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025 neste sábado

Saiba os horários e equipes participantes do campeonato

Redação RCN67

O campeonato não visa apenas a disputa em campo, mas também o fomento da prática esportiva, a descoberta de novos talentos da região e a promoção da integração entre os jovens atletas. Foto: Divulgação.
O campeonato não visa apenas a disputa em campo, mas também o fomento da prática esportiva, a descoberta de novos talentos da região e a promoção da integração entre os jovens atletas. Foto: Divulgação.

O Estádio “Madrugadão”, neste sábado (6), recebe a fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025. A competição, que abrange as categorias Sub-13 e Sub-15, é uma realização da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A rodada da fase classificatória do futebol de base será no Estádio Benedito Soares da Mota, o conhecido “Madrugadão”. O campeonato não visa apenas a disputa em campo, mas também o fomento da prática esportiva, a descoberta de novos talentos da região e a promoção da integração entre os jovens atletas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia: Sábado, 6 de setembro
Local: Estádio “Madrugadão”
Endereço: rua Augusto Corrêa da Costa, nº 3115, bairro Jardim Alvorada
13h40 – EF Ipanema/EF Grilo x AE Cavaquinho FC – Categoria Sub-15 (Chave A)
14h30 – EFMC Recanto do Galo x EF Vasquinho – Categoria Sub-15 (Chave A)
15h20 – Arena Mariano EL x EF Raira Freitas – Categoria Sub-13 (Chave B)

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

