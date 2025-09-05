Estádio Madrugadão recebe o Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025 neste sábado

O Estádio “Madrugadão”, neste sábado (6), recebe a fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol de Base 2025. A competição, que abrange as categorias Sub-13 e Sub-15, é uma realização da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A rodada da fase classificatória do futebol de base será no Estádio Benedito Soares da Mota, o conhecido “Madrugadão”. O campeonato não visa apenas a disputa em campo, mas também o fomento da prática esportiva, a descoberta de novos talentos da região e a promoção da integração entre os jovens atletas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO