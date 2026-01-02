Educação de MS dá inicio a entrega dos kit escolares

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) deu início à distribuição antecipada dos kits escolares e uniformes destinados ao Ano Letivo de 2026. A entrega ocorre tanto em Campo Grande quanto nos municípios do interior e é resultado de uma reorganização logística que busca garantir que todas as escolas recebam os materiais antes do início das aulas.

De acordo com a SED, o planejamento contempla unidades de ensino urbanas, rurais e indígenas, assegurando que os estudantes comecem o ano letivo devidamente equipados. O coordenador de Administração e Apoio Operacional da pasta, Marcos Macarini, explica que as rotas de distribuição foram redefinidas para atender à ampliação da rede e garantir maior eficiência no processo.

Na Capital, nove rotas atendem as unidades escolares, sendo que parte delas já concluiu a entrega. No interior do Estado, outras 15 rotas estão em operação desde o início de dezembro. Para 2026, além do material escolar, os uniformes também começarão a ser entregues nas primeiras semanas de janeiro.