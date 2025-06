Estado e município definem novas obras para Três Lagoas dentro do programa MS Ativo

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, recebeu nesta sexta-feira (6), em Campo Grande, lideranças políticas do município de Três Lagoas para discutir novos investimentos e obras de infraestrutura. O encontro resultou na aprovação de projetos de pavimentação e drenagem para diversos bairros da cidade, reforçando o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.

A reunião integra o programa MS Ativo, iniciativa do Governo do Estado que tem como objetivo ouvir as demandas dos municípios para definir, em conjunto com as lideranças locais, as prioridades de obras para o ano. Por meio de convênios e execução direta, o programa reafirma o caráter municipalista da atual administração estadual, com foco em ações que geram benefícios diretos à população.

“Estamos fazendo investimentos em Três Lagoas em áreas que o município entende que são prioridade. Agora fazemos esta nova rodada com os gestores escolhidos na eleição do ano passado. É uma reunião de trabalho em que todos estão olhando pelo crescimento da cidade, definindo o rumo e as diretrizes, desta vez com projetos bem desenhados de pavimentação”, destacou o governador Eduardo Riedel.

Durante o encontro, o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, apresentou um pacote de projetos que contempla a pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Jardim Brasília, Nova Ipanema, Vila Carioca, Vila Alegre, Jardim Alvorada, Vila Haro, Vila Maria e Vila dos Ferroviários. As propostas foram avaliadas positivamente pelo governador e sua equipe técnica.