Estado investe R$ 14 milhões na reforma da Escola Jomap e planeja nova unidade em Três Lagoas

O secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Helio Queiroz Daher, esteve nesta semana em Três Lagoas como parte de uma agenda pela região Costa Leste. A visita incluiu a Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), que passou por ampla reforma com investimentos de mais de R$ 14 milhões. As aulas na unidade serão retomadas já na próxima semana, marcando o início do segundo semestre letivo.



Durante a visita, o secretário acompanhou a chegada dos estudantes que conheceram o novo espaço escolar após um ano e quatro meses longe das salas de aula. “É uma alegria ver os alunos retornando a uma escola renovada. O prédio ficou digno para recebê-los, com acessibilidade, elevadores e toda estrutura que eles merecem”, afirmou Daher.



A agenda do secretário também incluiu uma passagem por Aparecida do Taboado, onde discutiu a implantação de uma escola técnica. Segundo ele, o Governo do Estado já reformou dois terços da rede estadual com mais de R$ 1 bilhão investido em reformas estruturais. “São obras que atendem todas as exigências legais, como acessibilidade e normas do Corpo de Bombeiros, para tornar as escolas mais seguras e atrativas”, explicou.



Daher também anunciou que Três Lagoas está no planejamento para receber uma nova escola estadual, uma das oito que devem ser construídas nos próximos anos. Embora ainda não haja prazo definido, ele esclareceu que o Estado está priorizando municípios com crescimento acelerado, como Ribas do Rio Pardo, Inocência e Ponta Porã.

Em relação a segurança, o secretário destacou que 97% das escolas estaduais já estão monitoradas por câmeras e que o Estado adotou protocolos de atendimento a emergências, além de oferecer formação em primeiros socorros para servidores, conforme prevê a Lei Lucas e a legislação estadual.