Estadual 2026 se aproxima com promessa de virada no futebol sul-mato-grossense

À s vésperas do início do Campeonato Estadual, marcado para o dia 18, o futebol sul-mato-grossense inicia a temporada de 2026 em meio a mudanças e expectativas. Com clubes apostando em renovação, discussão sobre premiação e melhorias na infraestrutura, o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, analisa o momento do futebol estadual e aponta caminhos para fortalecer a competição

Qual a expectativa da Federação para o Campeonato Estadual deste ano?

Estevão Petrallás - A expectativa é muito grande. Os clubes começaram a entender que precisam se renovar dentro de campo, investir em atletas com melhor condição técnica. Os gramados, com exceção ainda de Campo Grande, estão muito bons e com estrutura adequada. No próximo sábado (17), a Federação fará o lançamento oficial do Campeonato Estadual em um evento na Câmara Municipal de Campo Grande, que antecede a abertura da competição. Nesse lançamento, há grande expectativa em relação à premiação, que será anunciada oficialmente, incluindo o troféu e os valores em dinheiro, com a presença de dirigentes e autoridades. No domingo seguinte, já teremos Pantanal SAF e Operário Futebol Clube em campo. Ainda estamos em discussão por conta dos direitos de transmissão e de imagem, mas acredito que essa situação será resolvida nos próximos dias. E uma notícia importante para o torcedor é que o Jacques da Luz está sendo preparado para receber o público no jogo de abertura.

Pela sua fala, são muitas mudanças. O senhor acredita que 2026 pode ser um ano de virada de chave para o futebol sul-mato-grossense?

Estevão Petrallás – Sem dúvida. Quando assumimos a gestão da Federação, existia um trauma, inclusive de ordem policial, em relação à administração anterior da Federação. A opção que tivemos foi olhar para frente, para o para-brisa, e não para o retrovisor. A sociedade percebeu essa mudança. Hoje conseguimos recuperar a credibilidade e despertar o interesse de parceiros em investir no futebol. O futebol é um grande instrumento de inclusão social. As pessoas não podem só trabalhar; no fim de semana precisam de lazer, de alegria. Nós não temos praia, o carnaval é curto, então o futebol cumpre esse papel.

O senhor acredita, então, que estamos caminhando de fato para o resgate do Morenão em Campo Grande?

Estevão Petrallás - Sou muito otimista. Falei isso ao governador Riedel (PP): a ideia inicial é reabrir o Jacques da Luz, que ficou paralisado por indefinições burocráticas. A Federação tem uma atuação mais versátil, e o estádio na Moreninhas está sendo preparado, com bancos de reserva novos, cabine de imprensa com vidro e ar-condicionado, melhorias nos vestiários. Mas o segundo passo é trazer de volta o grande palco, o Estádio Morenão. Precisamos disso. Defendi também que, no futuro, o Estado construa um terceiro estádio. O otimismo é o que move essa retomada. Não falo em repetir os anos 1970, mas acredito que seja possível colocar 10 ou 12 mil pessoas no Morenão a partir de maio de 2026, inclusive para receber jogos do Campeonato Brasileiro, especialmente da Série D, com clubes como Pantanal SAF e Operário.

O que existe hoje de concreto para essa retomada do Morenão?

Estevão Petrallás – Houve um avanço histórico. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) autorizou, por meio do conselho gestor, que o Estado possa assumir a gestão do estádio por 35 anos. Isso nunca tinha acontecido. A partir disso, a Federação se colocou à disposição para assumir toda a parte inferior: campo, irrigação, vestiários, bancos de reserva, banheiros. O governo ficaria responsável por outras áreas, como a iluminação, inicialmente com reparos. Acredito que o passo inicial precisa ser dado ainda agora, em janeiro.