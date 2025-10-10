Veículos de Comunicação
‘Estamos em busca da perfeição’, diz vereador Daniel da Farmácia

Farmacêutico há mais de 20 anos, ele segue conciliando a profissão com o trabalho na Câmara

Pedro Tergolino

Em sua participação, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de mandato, comentou sobre as dificuldades enfrentadas no Legislativo e destacou projetos voltados à saúde, meio ambiente e fiscalização urbana. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
Em sua participação, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de mandato, comentou sobre as dificuldades enfrentadas no Legislativo e destacou projetos voltados à saúde, meio ambiente e fiscalização urbana. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

O vereador Daniel Francisco de Brito, mais conhecido como Daniel da Farmácia, foi o entrevistado da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. Em sua participação, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de mandato, comentou sobre as dificuldades enfrentadas no Legislativo e destacou projetos voltados à saúde, meio ambiente e fiscalização urbana.

Da farmácia ao plenário

Em seu primeiro mandato, Daniel contou que sua entrada na política foi motivada por um pedido do filho, falecido durante a pandemia.

“Eu nunca pensei em ser vereador, mas meu filho sempre dizia que eu tinha que sair candidato porque ajudava muita gente. Depois que o perdi para a Covid, decidi continuar o sonho dele. Hoje tento fazer o possível e o impossível para ajudar as pessoas”, relatou emocionado.

Farmacêutico há mais de 20 anos, ele segue conciliando a profissão com o trabalho na Câmara.

“Eu continuo atendendo na farmácia. É onde o povo me encontra, cobra e conversa comigo. É ali que mantenho o contato direto com a população”, explicou.

“A política é cheia de amarras”

O vereador afirmou que a principal dificuldade enfrentada é a limitação de poder do cargo.

“A política é muito amarrada. A gente quer fazer, mas esbarra em leis, processos e burocracias. Gostaria de ajudar mais na saúde e na assistência social, mas muitas vezes não conseguimos agir de imediato”, destacou.

Segundo Daniel, o atendimento na saúde ainda é o setor com maior número de reclamações. Ele afirmou que mantém diálogo com o prefeito Cassiano Maia e o secretário Bacalá para tentar solucionar os problemas mais urgentes.

Fiscalização de fiação e segurança urbana

Entre as principais bandeiras de Daniel da Farmácia está a criação de uma comissão da Câmara Municipal para fiscalizar a fiação solta e irregular nas ruas de Três Lagoas.

“O cabeamento está muito poluído e perigoso. Já tivemos acidentes em outras cidades. Precisamos agir antes que algo grave aconteça”, afirmou.

Ele também cobrou mais ações de fiscalização no trânsito, principalmente quanto ao barulho de motos e uso irregular de bicicletas elétricas.

“Tem quem usa a moto para trabalhar e quem usa para fazer vandalismo. Isso tem que ser combatido. A população não aguenta mais o barulho e o risco de acidentes”, disse.

Projetos em andamento

Entre os projetos de lei apresentados pelo vereador estão:

  • Criação da emenda impositiva municipal, que permite aos vereadores destinarem parte do orçamento para entidades e instituições locais, como a APAE e o Lar dos Idosos;
  • Projeto de proteção às abelhas, que proíbe a incineração de colmeias, salvo em casos de risco à vida humana.

“As abelhas são essenciais para o meio ambiente. Muitas são queimadas de forma errada. Queremos que elas sejam removidas com segurança por apicultores”, explicou.

O projeto das abelhas foi retirado a pedido do Executivo para ajustes técnicos e deve voltar ao plenário em 2026.

Avaliação da gestão municipal

Daniel elogiou o desempenho do prefeito Cassiano Maia, destacando que o chefe do Executivo vem se adaptando ao novo cargo.

“Ele está se organizando, ouvindo mais a população e tem tudo para fazer uma boa gestão”, afirmou.

Entre a fé e o compromisso

O vereador reafirmou o compromisso com os eleitores e a motivação pessoal que o move na política.

“O mandato não é meu, é do povo. Tudo o que faço é em memória do meu filho e pelo bem de Três Lagoas. Estou em busca da perfeição, tentando aprender e fazer sempre mais”, concluiu.

