‘Estamos em busca da perfeição’, diz vereador Daniel da Farmácia

O vereador Daniel Francisco de Brito, mais conhecido como Daniel da Farmácia, foi o entrevistado da semana no quadro “Rodada do Legislativo”, exibido pelo RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1. Em sua participação, o parlamentar fez um balanço dos dez meses de mandato, comentou sobre as dificuldades enfrentadas no Legislativo e destacou projetos voltados à saúde, meio ambiente e fiscalização urbana.

Da farmácia ao plenário

Em seu primeiro mandato, Daniel contou que sua entrada na política foi motivada por um pedido do filho, falecido durante a pandemia.

“Eu nunca pensei em ser vereador, mas meu filho sempre dizia que eu tinha que sair candidato porque ajudava muita gente. Depois que o perdi para a Covid, decidi continuar o sonho dele. Hoje tento fazer o possível e o impossível para ajudar as pessoas”, relatou emocionado.

Farmacêutico há mais de 20 anos, ele segue conciliando a profissão com o trabalho na Câmara.

“Eu continuo atendendo na farmácia. É onde o povo me encontra, cobra e conversa comigo. É ali que mantenho o contato direto com a população”, explicou.

“A política é cheia de amarras”

O vereador afirmou que a principal dificuldade enfrentada é a limitação de poder do cargo.

“A política é muito amarrada. A gente quer fazer, mas esbarra em leis, processos e burocracias. Gostaria de ajudar mais na saúde e na assistência social, mas muitas vezes não conseguimos agir de imediato”, destacou.

Segundo Daniel, o atendimento na saúde ainda é o setor com maior número de reclamações. Ele afirmou que mantém diálogo com o prefeito Cassiano Maia e o secretário Bacalá para tentar solucionar os problemas mais urgentes.

Fiscalização de fiação e segurança urbana

Entre as principais bandeiras de Daniel da Farmácia está a criação de uma comissão da Câmara Municipal para fiscalizar a fiação solta e irregular nas ruas de Três Lagoas.