Estão abertas as inscrições para torneios de basquete e voleibol

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas está com inscrições abertas para os torneios de basquetebol e voleibol, buscando fomentar essas modalidades no município. A iniciativa visa oferecer oportunidades para jovens e adultos continuarem praticando esportes após o período escolar.

As inscrições para o futsal já estão encerradas, com 26 equipes inscritas, divididas em duas divisões (Série A e Série B). No entanto, para basquete e voleibol, as inscrições permanecem abertas até o dia 20 de junho e são gratuitas.

Ainda não há uma data definida para o início dos torneios de basquete e voleibol, que dependerá do desenvolvimento e encerramento da competição de futsal. Sávio Bernardes reforça o convite para quem gosta das modalidades e quer competir, que procure a Secretaria da Sejuvel, localizada no ginásio Professora Cacilda Acre Rocha, para realizar a inscrição.