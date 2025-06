Estão disponíveis 205 vagas de emprego nesta terça-feira na Casa do Trabalhador

Estão disponíveis 205 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta terça-feira (10). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Administrador financeiro (2); Ajudante de açougueiro (1); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6); Ajudante de obras (11); Ajudante de reflorestamento (1); Analista de implementação de sucesso do cliente (1); Atendente de lojas (1); Auxiliar de cozinha (5); Auxiliar de lavanderia (3); Auxiliar de limpeza (13); Auxiliar de linha de produção (3); Auxiliar de manutenção de edificações (10); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Borracheiro (4); Carpinteiro (10); Caldeireiro (3); Condutor de máquinas (1); Conferente de carga e descarga (2); Cozinheiro geral (1); Eletricista de instalações (13); Esteticista (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Jardineiro (1); Lavador de veículos (5); Lubrificador de máquinas (4); Mecânico de injeção eletrônica (1); Mecânico de manutenção de caminhão a Diesel (1); Mecânico de veículos (12); Motorista carreteiro (15); Motorista de caminhão leve (1); Motorista de caminhão-guincho pesado (2); Motorista de ônibus urbano (5); Motorista entregador (1); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (8); Operador de colhedor florestal (10); Pedreiro (20); Professor de inglês (2); Recepcionista atendente (3); Servente de obras (15); Supervisor de montagem (1); Técnico em enfermagem (2); Técnico segurança do trabalho (1).

Como se Candidatar às Vagas