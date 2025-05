Estão disponíveis mais de 200 vagas de emprego nesta quarta-feira na Casa do Trabalhador

Estão disponíveis 210 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quarta-feira (28). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6); Ajudante de açougueiro (1); Ajudante de obras (18); Ajudante de reflorestamento (25); Atendente de balcão (1); Auxiliar de cozinha (6); Auxiliar de estoque (5); Auxiliar de lavanderia (3); Auxiliar de limpeza (11); Auxiliar de linha de produção (3); Auxiliar de serviços jurídicos (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Caldeireiro (3); Comprador (1); Condutor de máquinas (1); Instalador de painéis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados (1); Inventariante florestal (5); Lavador de veículos (1); Mecânico de injeção eletrônica (1); Mecânico de manutenção de caminhão a Diesel (1); Mecânico de veículos (4); Motorista de caminhão (5); Motorista carreteiro (35); Motorista de caminhão-guincho pesado (2); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (3); Motorista de caminhão pipa (8); Motorista de ônibus urbano (5); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2); Operador eletromecânico (1); Pedreiro (23); Professor de inglês (2); Repositor de supermercado (4); Servente de obras (10); Técnico em enfermagem (2); Técnico em administração (estágio) (1); Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); Técnico segurança do trabalho (1); Vendedor de comércio varejista (2); Vendedor orçamentista (1).

Como se Candidatar às Vagas