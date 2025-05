Estiagem e calor intensificam risco de incêndios e Corpo de Bombeiros está em alerta

Com a falta de chuvas e o calor intenso, o risco de incêndios florestais e urbanos aumenta significativamente em Três Lagoas e em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros já está em estado de alerta e totalmente preparado para enfrentar o período crítico que se estende até julho.

A estiagem prolongada tem preocupado autoridades e especialistas. Chuvas bem abaixo da média e temperaturas acima do normal fazem com que a umidade relativa do ar caia drasticamente, criando condições ideais para a propagação do fogo, especialmente em terrenos baldios e áreas de vegetação. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o trimestre entre maio e julho será marcado por escassez de chuvas em todo o estado.

Em Três Lagoas, as chuvas nos primeiros 15 dias de maio foram escassas ou praticamente inexistentes. A média histórica de precipitação no município é de cerca de 52 milímetros para o mês de maio, caindo para 29 mm em junho e apenas 17 mm em julho. Contudo, até agora, o acumulado de maio não ultrapassa os 30 milímetros, um sinal preocupante de agravamento da estiagem. Além disso, as temperaturas vêm superando as médias históricas, que normalmente variam entre 18ºC e 22ºC nesta época do ano.

Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas já reforçou o planejamento e colocou em prática seu plano de ação. De acordo com o tenente Cândido, a preparação começou ainda em março. “Nossa fase de preparação já terminou. Em março fizemos revisão nos equipamentos, viaturas, mapeamos as áreas que queimaram no ano passado e reforçamos a vigilância nas que não queimaram. Agora, estamos na fase de alerta”, explicou.

Além das ações locais, o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, que abrange Três Lagoas e cidades vizinhas, já enviou militares para atuar no Pantanal, uma das regiões mais afetadas por queimadas no estado. “Desde o mês de maio estamos mandando pessoal para o Pantanal para a fase de observação e primeira resposta. Um militar de cada cidade da nossa área: Três Lagoas, Santa Rita, Aparecida, Paranaíba e Chapadão do Sul”, detalhou o tenente.