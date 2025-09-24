Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Perigo

Estrada do Katayama é interditada pela Prefeitura após deslizamento de terra

Desmoronamento localizado na região do Distrito do Arapuá, em Três Lagoas que liga a BR-262 a MS-320

Redação RCN67

O trecho encontra-se totalmente interditado, impossibilitando a passagem de veículos. Foto: Reprodução/Assessoria.
O trecho encontra-se totalmente interditado, impossibilitando a passagem de veículos. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), comunicou um desmoronamento que ocorreu na Estrada do Katayama, localizada na região do Distrito do Arapuá, que liga a BR-262 a MS-320.

O trecho encontra-se totalmente interditado, impossibilitando a passagem de veículos. Orienta-se que os motoristas não tentem trafegar pelo local e utilizem rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos de recuperação.

Notícias Relacionadas

A equipe da Seintra encontra-se monitorando a situação e tomará medidas necessárias para restabelecer o tráfego da via.

*Informações assessoria Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos