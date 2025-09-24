Estrada do Katayama é interditada pela Prefeitura após deslizamento de terra

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), comunicou um desmoronamento que ocorreu na Estrada do Katayama, localizada na região do Distrito do Arapuá, que liga a BR-262 a MS-320.

O trecho encontra-se totalmente interditado, impossibilitando a passagem de veículos. Orienta-se que os motoristas não tentem trafegar pelo local e utilizem rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos de recuperação.