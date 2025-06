Estrutura de acolhimento POP para pessoas em situação de rua durante as noites frias é ampliada em Três Lagoas

Com a queda das temperaturas, cresce a preocupação com a população mais vulnerável. Pensando nisso, o prefeito Cassiano Maia e a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vera Helena, ampliaram a estrutura do acolhimento POP, garantindo mais locais seguros e aquecidos para que pessoas em situação de rua possam passar as noites frias. A ampliação inclui aumento no número de camas, cobertores e colchões.

A equipe da assistência social intensificou as abordagens diurnas e noturnas para alcançar o maior número possível de pessoas em situação de rua durante a frente fria. Na última noite, mais de 65 pessoas foram acolhidas, podendo dormir e descansar longe do frio das ruas.

Além do acolhimento, a Assistência oferece alimentação na unidade do Centro POP, onde os cidadãos em situação de rua podem fazer suas refeições principais.

ACOLHIMENTO POP

O Serviço de Acolhimento POP funciona 24 horas por dia e é destinado a pessoas em situação de rua que precisam de moradia temporária. No local, os acolhidos recebem alimentação completa (café da manhã, almoço e jantar), kit de higiene pessoal, roupa de cama e acompanhamento técnico com psicólogo e assistente social para definição do tempo de permanência e projeto de vida.