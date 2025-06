Estudantes da Escola Gentil Montalvão conhecem a Câmara e vereadores

Alunos da Escola Municipal Gentil Rodrigues Montalvão participaram do projeto ‘Visita Guiada’, da Câmara de Vereadores, na quarta-feira (18). A ação é desenvolvida pela Escola do Legislativo e promove educação legislativa entre jovens estudantes do município.

Cerca de 32 estudantes da quinta série, do ensino fundamental, participaram de palestras e dinâmicas, ministradas pela coordenadora pedagógica Mayara Reis e organizadas pelas servidoras da escola.

A visita inclui ainda a exibição de vídeo sobre os poderes da República, as funções dos vereadores e como estas funções impactam a vida de todos os cidadãos. Com estas ferramentas, a escola do legislativo três-lagoense atua para reduzir as distâncias com os cidadãos e oferecer formação cidadã.

Na sequência é servido um lanche para estudantes e educadores e feito um tour nos gabinetes, para conhecer os vereadores e o local de trabalho deles.

Esta é a segunda turma da escola que vem até a Câmara.

Segundo a professora regente, Ana Paula Antiqueira, no início do ano já havia sido trabalhado o tema sobre os Poderes da República, as funções de prefeito e vereadores.