Restaurante Universitário permanece fechado e estudantes da UFMS de Três Lagoas protestam

O restaurante universitário (RU) do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas está interditado há dois meses. A interrupção aconteceu após a suspensão do contrato com a empresa responsável pelo serviço, devido a indícios de irregularidades administrativas e criminais, como apontado pela Procuradoria Federal.

Enquanto a investigação segue, os estudantes precisam lidar com o impacto direto da falta do RU no dia a dia. O problema afeta principalmente quem cursa disciplinas em período integral, como é o caso da estudante de Enfermagem Ana Carolina Oliveira. “Faz muita diferença, eu era uma usuária do RU todos os dias. Está muito complicado, eu estou tendo que ir em casa durante o almoço. Eu moro perto do cemitério. Porque não dá para enfrentar a fila dos microondas na hora do almoço. O tempo é muito curto e a aula volta rápido”.

A universidade informou que oferece um auxílio-alimentação no valor de R$ 300 para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, desde que estejam com o cadastro aprovado no edital. No entanto, menos de 20% dos usuários do RU foram contemplados: apenas 160 dos cerca de 1.300 estudantes que utilizavam o restaurante diariamente.

Maicon Luís Dias, aluno do último ano de História e membro do movimento estudantil “Levante Popular da Juventude”, destaca que o RU era essencial para seguir os estudos longe da família. Dias recebe uma bolsa da faculdade no valor de R$700,00, por participar de um programa estudantil, mas relata que não é o suficiente para se manter fora de casa.