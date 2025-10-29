Estudantes de Odontologia da Aems alertam sobre riscos do cigarro eletrônico em escolas de Três Lagoas

O uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre adolescentes, voltou a preocupar profissionais da saúde. Em Três Lagoas, acadêmicos do curso de Odontologia da Aems realizam ações educativas em escolas da rede pública para alertar sobre os danos que os dispositivos podem causar à saúde bucal e pulmonar.

O cigarro eletrônico se tornou objeto de moda após a pandemia, principalmente pela aparência moderna e pelos sabores variados. Contudo, segundo os universitários, a estética atrativa mascara consequências graves:

Pode causar câncer bucal

Aumenta riscos de doenças pulmonares

Contém metais pesados, toxinas e aromatizantes danosos

“É um produto feito para atrair o público jovem e enganar. Não tem cheiro forte e é fácil de esconder de pais e professores”, alertou a professora orientadora Maria Fernanda Martins.

Durante as palestras, os estudantes realizam entrevistas com os adolescentes e os resultados chamam a atenção:

A cada 10 alunos, 8 afirmam já ter usado cigarro eletrônico.

A principal justificativa para o consumo é a aceitação entre os amigos e a ideia de pertencimento ao grupo.