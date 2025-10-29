Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Educação

Estudantes de Odontologia da Aems alertam sobre riscos do cigarro eletrônico em escolas de Três Lagoas

A cada 10 alunos, 8 afirmam já ter usado cigarro eletrônico

Pedro Tergolino

Além de orientar os estudantes da rede pública, os acadêmicos da Aems também aprimoram experiência prática no contato com a comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
Além de orientar os estudantes da rede pública, os acadêmicos da Aems também aprimoram experiência prática no contato com a comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

O uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre adolescentes, voltou a preocupar profissionais da saúde. Em Três Lagoas, acadêmicos do curso de Odontologia da Aems realizam ações educativas em escolas da rede pública para alertar sobre os danos que os dispositivos podem causar à saúde bucal e pulmonar.

O cigarro eletrônico se tornou objeto de moda após a pandemia, principalmente pela aparência moderna e pelos sabores variados. Contudo, segundo os universitários, a estética atrativa mascara consequências graves:

  • Pode causar câncer bucal
  • Aumenta riscos de doenças pulmonares
  • Contém metais pesados, toxinas e aromatizantes danosos

“É um produto feito para atrair o público jovem e enganar. Não tem cheiro forte e é fácil de esconder de pais e professores”, alertou a professora orientadora Maria Fernanda Martins.

Durante as palestras, os estudantes realizam entrevistas com os adolescentes e os resultados chamam a atenção:

A cada 10 alunos, 8 afirmam já ter usado cigarro eletrônico.

A principal justificativa para o consumo é a aceitação entre os amigos e a ideia de pertencimento ao grupo.

“Eles acreditam que câncer pode atingir outras partes do corpo, mas não a boca. Ficam assustados quando mostramos a realidade”, contou a universitária Larissa Alves Bazan Deniz.

Notícias Relacionadas

Os jovens aprendem a reconhecer possíveis lesões que indicam perigo:

  • Manchas brancas
  • Feridas que não cicatrizam em até 15 dias
  • Aftas persistentes

“Qualquer alteração deve ser avaliada por um dentista, para evitar que evolua para um câncer de boca, que pode ser fatal”, explicou o estudante Ryan Gabriel Domingos.

Além de orientar os estudantes da rede pública, os acadêmicos da Aems também aprimoram experiência prática no contato com a comunidade.

“Aprendemos a identificar lesões e orientar corretamente quem precisa de atendimento”, completou o aluno José Campos.

Os casos suspeitos encontrados durante as ações são encaminhados para tratamento especializado.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos