Estudantes do ensino médio começam a receber R$ 200 do Pé-de-Meia 2025 nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (23), estudantes do ensino médio da rede pública começam a receber a primeira parcela do programa Pé-de-Meia 2025. O valor de R$ 200, referente ao Incentivo Matrícula, será pago de forma escalonada até 30 de abril, conforme o mês de nascimento dos alunos.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, aproximadamente 3,9 milhões de parcelas estão previstas neste ciclo de pagamentos, sendo que 1,3 milhão destinam-se a alunos do primeiro ano, que ingressaram no ensino médio público neste ano letivo.

O benefício está sendo depositado em contas digitais abertas automaticamente em nome dos estudantes. Para verificar se o pagamento está disponível, é possível acessar o aplicativo Jornada do Estudante, vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Calendário de pagamento da parcela de R$ 200:

23 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

– nascidos em janeiro e fevereiro 24 de abril – nascidos em março e abril

– nascidos em março e abril 25 de abril – nascidos em maio e junho

– nascidos em maio e junho 28 de abril – nascidos em julho e agosto

– nascidos em julho e agosto 29 de abril – nascidos em setembro e outubro

– nascidos em setembro e outubro 30 de abril – nascidos em novembro e dezembro

Tipos de incentivo do Pé-de-Meia

O programa é estruturado em quatro tipos de pagamentos, todos voltados a estimular a permanência e conclusão dos estudos:

Incentivo Matrícula: pago uma vez ao ano, no valor de R$ 200, mediante matrícula confirmada; Incentivo Frequência: R$ 200 por mês, pagos em até nove parcelas, para quem mantiver presença mínima de 80% nas aulas; Incentivo Conclusão: total de R$ 3 mil, divididos por ano, pagos ao final de cada etapa concluída com aprovação e participação em avaliações educacionais; Incentivo Enem: R$ 200 pagos em parcela única ao aluno que comparecer aos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio no 3º ano.

Para alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), o benefício é de R$ 900 por semestre, dividido em quatro parcelas de R$ 225.

Todos os depósitos seguem o calendário previsto pela Portaria nº 143/2025 do MEC, sendo condicionados à matrícula ativa, frequência regular e, no caso do terceiro ano, à participação no Enem.

Objetivo do programa

Criado pelo Ministério da Educação, o Pé-de-Meia é voltado a estudantes de famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico. A proposta é evitar a evasão escolar causada por dificuldades financeiras, incentivando a conclusão do ensino médio, tanto na modalidade regular quanto na EJA.

A adesão ao programa é automática. Ou seja, não há necessidade de inscrição por parte dos estudantes.

*Com informações da Agência Brasil