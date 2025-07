Estudantes participam de circuito ecológico no Cinturão Verde

Alunos do Ensino Médio da Escola Estadual João Ponce de Arruda, em Três Lagoas, tiveram a oportunidade de participar de uma aula prática e imersiva no Circuito Ecológico Sebastião das Ervas, localizado no Cinturão Verde. A iniciativa, que integra um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), visa promover a educação ambiental, valorizar a agricultura familiar e incentivar práticas sustentáveis.

O dia começou com um café da manhã na sede da Associação dos Produtores do Cinturão Verde. Em seguida, os estudantes e professores engajaram-se em uma roda de conversa sobre os desafios e as perspectivas da Área de Proteção Ambiental (APA) do Jupiá e do próprio Cinturão Verde. O projeto busca conscientizar os alunos sobre a importância do Cinturão Verde para a produção de alimentos básicos e a segurança alimentar do município, além de destacar o papel dos produtores na permanência na terra e na proteção ambiental.

Uma das alunas, Ana Flávia dos Santos, expressou seu entusiasmo em participar da atividade. Ela se impressionou com a proposta e o aprendizado sobre a dignidade de produzir e de morar no campo, além de como a produção familiar chega às nossas mesas. O circuito também deu destaque às plantas medicinais presentes no local.