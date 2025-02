Estudo aponta impacto dos genéricos na redução de preços de medicamentos

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) analisou a influência dos medicamentos genéricos no preço dos remédios no Brasil. Os resultados indicam que, com o aumento da concorrência no mercado, os preços tendem a cair, podendo chegar a reduções superiores a 50%.

Os medicamentos genéricos podem ser comercializados após a expiração da patente do medicamento de referência, o que geralmente ocorre após 20 anos. Eles possuem a mesma substância ativa, dosagem e indicação do produto original.

Divulgado no site do Ipea nesta segunda-feira (10), data que marca os 26 anos da Lei dos Genéricos (Lei 9.787/1999), o estudo mostrou que a introdução do primeiro genérico reduz, em média, 20,8% dos preços mínimos. Com a entrada do terceiro concorrente, a economia pode alcançar 55,2%.

A pesquisa foi publicada no livro Tecnologias e Preços no Mercado de Medicamentos, lançado pelo Ipea em novembro de 2023. O estudo, assinado pelo pesquisador Romero Cavalcanti Barreto da Rocha, aponta que mercados com menor concorrência sofrem maior impacto, registrando quedas de até 34% nos preços médios.