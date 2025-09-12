Etapa do jogos escolares sub-9 e sub-11 de xadrez será realizado nesta sexta-feira

Três Lagoas recebe nesta sexta-feira (12) mais uma etapa do Torneio Municipal de Xadrez, desta vez voltada às categorias Sub-9 e Sub-11. O evento acontece no Ginásio da Escola Municipal Cacilda Acre Rocha e bate recorde de participação, reunindo 170 jogadores de 21 escolas da cidade, entre municipais, estaduais e particulares.

Segundo o técnico da Associação Sul-Mato-Grossense de Xadrez, Rodrigo Oliveira, o crescimento da modalidade se deve aos resultados positivos que o esporte tem proporcionado.

“O xadrez melhora a socialização, a concentração e até o desempenho escolar das crianças. Professores e diretores têm investido cada vez mais, com o apoio da Prefeitura, que vem incentivando a prática nas escolas”, destacou.

As partidas seguem o formato Blitz, com duração máxima de dez minutos cada. Ao todo, serão seis rodadas e a previsão é de que a competição se encerre por volta das 21h, com premiação para os melhores colocados individuais e por equipes.