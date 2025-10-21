“Eu sempre quis ser político, desde pequeno”, diz vereador Tonhão

Encerrando a série de entrevistas com os parlamentares de Três Lagoas, o quadro “Rodada do Legislativo”, exibido no RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu o vereador Antônio Empke Júnior, o Tonhão (PSB), atual presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas.

O parlamentar falou sobre a trajetória política, os planos para o futuro e destacou os principais avanços da atual legislatura.

Aos 43 anos, Tonhão está em no sexto mandato consecutivo, sendo o vereador com maior número de mandatos seguidos na história da Câmara Municipal. Ele foi eleito pela primeira vez em 2004, aos 22 anos, e já apresentou mais de 2.300 proposições legislativas.

“Metade da minha vida eu estou na Câmara de Vereadores. É motivo de muita honra e gratidão. Sempre tive essa vocação. Desde criança, quando a professora perguntava o que eu queria ser, eu respondia que queria ser político”, contou.

Ele relembrou que começou na política estudantil aos 11 anos, foi presidente do Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Mtao Grosso do Sul (UFMS) por cinco anos consecutivos e, desde então, seguiu firme no propósito de representar a população.

Durante a entrevista, Tonhão afirmou que tem orgulho de ser político e encara o trabalho com dedicação.

“Eu sou e estou político. É o meu oxigênio, o que me move. Tenho o maior orgulho de exercer essa função. Quem não quer receber críticas, não deve ocupar cargo público. A política faz parte da minha vida”, disse.

O vereador destacou o bom relacionamento com os demais parlamentares e ressaltou que a atual legislatura tem sido uma das mais produtivas dos últimos anos, com mais de mil indicações apresentadas somente em 2025.

“Temos uma Câmara unida, com diálogo e respeito. É a legislatura mais harmoniosa que já presenciei em 20 anos de vida pública”, afirmou.

Entre as principais ações do Legislativo, Tonhão destacou a ampliação do programa Visita Guiada, que passou de uma vez por mês para visitas semanais, e a criação do Parlamento Jovem, que recebe estudantes, idosos e universitários.

“Mais de mil pessoas já passaram pelo programa. É uma forma de aproximar a população da Câmara e ensinar sobre o papel do vereador”, explicou.

Outra pauta de destaque é o autismo. Segundo ele, toda a sobra do duodécimo de 2025, cerca de R$ 10 milhões, será devolvida ao Executivo para ser aplicada em políticas públicas voltadas às pessoas com TEA.