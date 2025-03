Evento 'A Rua é Nossa' vai aquecer vendas no domingo, diz diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Pensado como uma forma de estimular a prática de atividades físicas e promover a cultura, a Prefeitura de Três Lagoas realizará, no domingo (30), das 12h às 18h, a ação “A Rua é Nossa”, na circular da Lagoa Maior, onde haverá inúmeras atrações para o público. Esse foi o tema da entrevista concedida pelo diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais, ao programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, nesta sexta-feira (28).

Morais deu alguns detalhes sobre a ação cultura e explicou como vai funcionar para os ambulantes e artesãos que tenham interesse em participar do evento, com pontos de vendas espalhados pelo local. As inscrições devem ser realizadas até esta sexta-feira (28). “Caso algum interessado não conseguir para o comércio ambulante até hoje, estaremos com uma equipe de fiscais lá no domingo. Leve seu material, procure nossa equipe, faça o cadastro e estará autorizado a fazer a comercialização”, completou. Os interessados devem procurar a Sedect, que fica na rua João Carrato, número 33, no Centro.