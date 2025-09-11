Evento Circuito Avança Juventude será realizado em Três Lagoas na Escola Jomap

Jovens e lideranças da região, atenção! No dia 16 de setembro, a Escola Estadual Prof. “João Magiano Pinto”, em Três Lagoas, sediará o Circuito Avança Juventude – Etapa Região Bolsão. O evento, que acontecerá das 07h30 às 16h, é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado da Cidadania, Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude e do Conselho Estadual da Juventude (Conjuv/MS), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, via Sejuvel – Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.

Abertura oficial do Circuito Avança Juventude

Apresentação oficial das ações, cursos, campanhas, e projetos, além da adesão ao Programa Juventude Plena, com a presença de representantes do poder público e da sociedade civil, fortalecendo o compromisso coletivo com as Políticas Públicas de Juventude no estado de Mato Grosso do Sul.