Evento comunitário “Alô Comunidade” será realizado no Cras Ana Maria neste sábado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), promove neste sábado (8), a edição do evento “Alô Comunidade”, organizado pelo Cras Ana Maria Moreira. A ação será realizada na Escola Municipal Elaine de Sá Costa, localizada na rua Jatobá, bairro Novo Oeste, com início às 7h30.

O evento tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a rede socioassistencial do município. Durante a manhã, os moradores poderão participar de diversas atividades gratuitas, como corte de cabelo, brinquedos infláveis, passeio de moto para crianças, apresentações culturais, exposições, aferição de pressão arterial e testes rápidos de saúde.

Além dos serviços e atividades de lazer, o “Alô Comunidade” também contará com orientações e informações sobre programas sociais e serviços públicos municipais, reforçando o compromisso da Prefeitura em levar cidadania e bem-estar aos bairros de Três Lagoas.