imóveis

Evento Connecta Três Lagoas - Casas Milionárias será realizado no dia 20 de setembro

A iniciativa promete integrar profissionais do setor e discutir o crescimento do mercado de luxo no município

Pedro Tergolino

O evento, nesta primeira edição, será restrito a convidados das empresas patrocinadoras e deve reunir cerca de 150 pessoas. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O evento, nesta primeira edição, será restrito a convidados das empresas patrocinadoras e deve reunir cerca de 150 pessoas. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

Neste sábado (20), Três Lagoas será palco do Connecta Três Lagoas – Casas Milionárias, um evento exclusivo que reúne nomes de destaque da arquitetura, engenharia e construção civil de alto padrão. A iniciativa promete integrar profissionais do setor e discutir o crescimento do mercado de luxo no município.

Idealizado pela arquiteta Gabriela Zuppo, o encontro acontece pela primeira vez na cidade e terá como palco o espaço Buritis.

“É a primeira vez que trazemos um evento desse porte para Três Lagoas. Queremos unir arquitetos, engenheiros, construtoras e investidores para fortalecer o setor e gerar confiança nos fornecedores e clientes”, destacou.

Entre os palestrantes confirmados estão:

  • Wesley Rampani, construtor do Paraná, que vai abordar a importância das conexões certas para expandir negócios.
  • Matheus Emerich, engenheiro seguido por mais de 1,4 milhão de pessoas nas redes sociais, que falará sobre o papel das plataformas digitais no crescimento da construção civil.
  • Leonardo Hodgson, arquiteto renomado que apresentará projetos de casas milionárias.
  • Estevão Farkasvolgyi, da Boutique Construtora, que compartilhará sua trajetória e os segredos para atuar no segmento de alto luxo.

Três Lagoas já conta com imóveis à venda que ultrapassam R$ 8 milhões, um cenário impensável há poucos anos. Para Zuppo, isso demonstra a transformação do município.

“Estamos no lugar certo, na hora certa. A cidade cresceu muito em pouco tempo e já comporta construções de alto luxo”, ressaltou.

O evento, nesta primeira edição, será restrito a convidados das empresas patrocinadoras e deve reunir cerca de 150 pessoas. A organização, no entanto, já projeta ampliar as próximas edições para o público em geral.

