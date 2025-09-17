Evento Connecta Três Lagoas - Casas Milionárias será realizado no dia 20 de setembro

Neste sábado (20), Três Lagoas será palco do Connecta Três Lagoas – Casas Milionárias, um evento exclusivo que reúne nomes de destaque da arquitetura, engenharia e construção civil de alto padrão. A iniciativa promete integrar profissionais do setor e discutir o crescimento do mercado de luxo no município.

Idealizado pela arquiteta Gabriela Zuppo, o encontro acontece pela primeira vez na cidade e terá como palco o espaço Buritis.

“É a primeira vez que trazemos um evento desse porte para Três Lagoas. Queremos unir arquitetos, engenheiros, construtoras e investidores para fortalecer o setor e gerar confiança nos fornecedores e clientes”, destacou.

Entre os palestrantes confirmados estão: