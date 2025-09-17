Evento Connecta Três Lagoas - Casas Milionárias será realizado no dia 20 de setembro

Neste sábado (20), Três Lagoas será palco do Connecta Três Lagoas – Casas Milionárias, um evento exclusivo que reúne nomes de destaque da arquitetura, engenharia e construção civil de alto padrão. A iniciativa promete integrar profissionais do setor e discutir o crescimento do mercado de luxo no município.
Idealizado pela arquiteta Gabriela Zuppo, o encontro acontece pela primeira vez na cidade e terá como palco o espaço Buritis.
“É a primeira vez que trazemos um evento desse porte para Três Lagoas. Queremos unir arquitetos, engenheiros, construtoras e investidores para fortalecer o setor e gerar confiança nos fornecedores e clientes”, destacou.
Entre os palestrantes confirmados estão:
- Wesley Rampani, construtor do Paraná, que vai abordar a importância das conexões certas para expandir negócios.
- Matheus Emerich, engenheiro seguido por mais de 1,4 milhão de pessoas nas redes sociais, que falará sobre o papel das plataformas digitais no crescimento da construção civil.
- Leonardo Hodgson, arquiteto renomado que apresentará projetos de casas milionárias.
- Estevão Farkasvolgyi, da Boutique Construtora, que compartilhará sua trajetória e os segredos para atuar no segmento de alto luxo.
Três Lagoas já conta com imóveis à venda que ultrapassam R$ 8 milhões, um cenário impensável há poucos anos. Para Zuppo, isso demonstra a transformação do município.
“Estamos no lugar certo, na hora certa. A cidade cresceu muito em pouco tempo e já comporta construções de alto luxo”, ressaltou.
O evento, nesta primeira edição, será restrito a convidados das empresas patrocinadoras e deve reunir cerca de 150 pessoas. A organização, no entanto, já projeta ampliar as próximas edições para o público em geral.